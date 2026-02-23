Ordu'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraçlı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Ö. (37) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili S.D. (19) ile S.D. (16) gözaltına alındı.