Ordu'da ahırda çıkan yangında 25 büyükbaş hayvan telef oldu
Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında 25 büyükbaş hayvan telef oldu. Olay, Çatalpınar Mahallesi'nde bir samanlıkta başladı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Çatalpınar Mahallesi'nde Ali Dalgıç'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki ahıra sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında, ahırdaki 25 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk