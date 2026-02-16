Haberler

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den BM Filistin Özel Raportörü Albanese'ye yönelik eleştirilere tepki

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye yönelik bazı Avrupa ülkelerinden gelen eleştirilere tepki gösterdi.

Lazzarini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları süresince insan hakları ihlallerini dile getirenleri itibarsızlaştırmayı ve susturmayı amaçlayan koordineli kampanyaların sıkça görüldüğünü belirtti.

UNRWA Genel Komiseri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından işgal altındaki Filistin topraklarını izlemekle görevlendirilen bağımsız uzman Albanese'ye yönelik son saldırıların, onun sesini susturmayı ve sınırlı sayıdaki bağımsız insan hakları raporlama mekanizmalarını zayıflatmayı hedeflediğini ifade etti.

Lazzarini, "Sahte haberler ve kötü niyetli dezenformasyon kampanyalarına karşı tutumumuz, ahlaki duruşumuzu ortaya koyar." ifadelerini kullandı.

Dezenformasyonu Fransız Milletvekili Yadan başlattı

Fransız Milletvekili Caroline Yadan, 11 Şubat'ta Mecliste Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'a hitabında, Katar'da Al Jazeera tarafından 7 Şubat'ta düzenlenen forum kapsamında Albanese'nin "İsrail'i insanlığın ortak düşmanı olarak nitelendirdiğini" ileri sürerek "Sayın Bakan, Albanese'nin her türlü BM görevinden derhal alınması için Fransa'nın sesini duyuracağını teyit eder misiniz?" sorusunu yöneltmişti.

Barrot ise Yadan'a yanıtında, "Fransa, Francesca Albanese'nin İsrail hükümetine değil (ki İsrail hükümeti eleştirilebilir) bir halk ve ulus olarak İsrail'i hedef alan ölçüsüz ve sorumsuz sözlerini hiçbir çekince olmaksızın kınamaktadır." diyerek, Albanese'in istifa etmesini istemişti.

Dezenformasyona Almanya, Avusturya ve İtalya da itibar ederek Albanese'ye tepki göstermişti.

Fransa'da üst düzey siyasetçilerin, Albanese'yi ifadelerini çarpıtarak dezenformasyon yaymasına karşı iki ayrı suç duyurusunda bulunulmuştu.

BM Filistin Özel Raportörü Albanese ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Üç Avrupa hükümeti, hiç yapmadığım açıklamalara dayanarak, 858 günde 20 binden fazla çocuğu katledenlere karşı hiçbir şekilde göstermedikleri sertlik ve kararlılıkla beni suçluyorlar." ifadesine yer vermişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado Gomez da, bazı Avrupa ülkelerinin açıklamalarının ardından Albanese'ye yönelik eleştirilere tepki göstererek, BM yetkililerinin ve raportörlerinin ülkeler tarafından giderek artan taciz ve baskıya maruz kalmasından endişe duyduklarını belirtmişti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
