Haberler

UNRWA Genel Komiseri, Gazze'de yağmurun sefalet ve ölüm demek olduğunu söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de yağmurun yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığını ve insani krizi derinleştirdiğini açıkladı. Lazzarini, ablukanın kaldırılması halinde yardım çalışmalarının artırılabileceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze için yağmurun "sefalet ve ölüm" anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in ablukayı sürdürdüğü Gazze'de, şiddetli sağanak ve fırtına, derme çatma çadırlarda yaşayan binlerce Filistinlinin çilesini daha da derinleştirdi.

Lazzarini, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, sert kış koşullarının, Gazze'de iki yıldan fazla süredir devam eden sıkıntıları daha da artırdığını, insanların enkazın ortasında yıpranmış ve su dolu çadırlarda yaşadığını belirtti.

Lazzarini, Gazze Şeridi'nde daha fazla yağmurun daha fazla sefalet, umutsuzluk ve ölüm anlamına geldiğini ifade etti.

Gazze'ye gerekli miktarda yardım ulaşmadığına işaret eden Lazzarini, ablukanın kaldırılması halinde UNRWA'nın yardım çalışmalarını ikiye katlayabileceğini kaydetti.

Filistin hükümeti, Gazze Şeridi'nde olumsuz hava koşullarının ağırlaştırdığı insani krizde, yerinden edilenlerin acil barınma ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 200 bin prefabrik konuta ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara
İki araç birbirine girdi! Bilanço ağır

Yol ortasında can pazarı! Bilanço ağır
Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan

Trabzon'dan bir sürpriz hamle daha! Bu kez Galatasaray'dan istiyorlar
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
Tüm dünyanın konuştuğu Ronaldo-Messi haberi şaka çıktı

Tüm dünyanın konuştuğu haber şaka çıktı
Özgü Namal'a sette sürpriz doğum günü kutlaması

Ünlü oyuncu yeni yaşına sette girdi, mumları alkışlar eşliğinde üfledi
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında