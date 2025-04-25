UNRWA: Gazze'de 500 Bin Filistinli Yeniden Yerinden Edildi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle son bir ay içerisinde, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 500 bin Filistinlinin yeniden yerinden edildiğini bildirdi.

Süregelen çatışmalar, yoğun bombardımanlar ve güvenli alanların giderek daralması, Gazze'deki sivil halkı defalarca göç etmeye zorlarken, bölgede yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşiyor.

UNRWA tarafından X hesabından yapılan açıklamada, Gazze'deki mevcut insani durumun kritik seviyelere ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada, yerinden edilen yüz binlerce kişinin parçalanmış, güvensiz ve yaşamaya elverişli olmayan alanlara sığınmak zorunda kaldığı, İsrail ordusu tarafından verilen çok sayıda tahliye emrinin Filistinlilere Gazze'nin üçte birinden daha az bir alanda yaşama imkanı bıraktığı belirtildi.

İsrail ordusunun tahliye çağrıları nedeniyle son bir ayda Gazze Şeridi'nde yaklaşık 500 bin Filistinlinin yeniden edildiğini paylaşan UNRWA, özellikle aşırı kalabalık sığınaklarda sağlık ve hijyen koşullarının ciddi bir tehdit oluşturduğunu, su, gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara erişimin ise neredeyse imkansız hale geldiğini aktardı.

Açıklamada, hizmet sağlayıcıların sınırlı kaynaklarla çalışmaya devam ettiği ve mevcut insani yardım malzemelerinin hızla tükendiği kaydedildi.