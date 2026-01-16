Haberler

'Uyuşturucu' soruşturmasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Eski milli futbolcu Ümit Karan ve sanal medya ünlüsü Merve Sanay da gözaltına alınan isimler arasında.

Ünlülere yönelik yürütülen ' Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan 18 şüpheliyle birlikte toplam 23 şüphelinin ifadeleri alınacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ile Mert Vidinli'nin firari olduğu ünlülere yönelik ' Uyuşturucu' soruşturması kapsamında; 'Uyuşturucu temin etmek', 'Satmak', 'Fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Dün gözaltına alınanlar arasında eski milli futbolcu Ümit Karan ile sanal medya ünlüsü Merve Sanay'ın da bulunduğu 18 kişiyle birlikte toplam 23 şüphelinin, bugün savcılıkta ifadelerinin alınacağı öğrenildi.




