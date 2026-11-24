Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında, aralarında oyuncu Özcan Deniz ve Deniz Çakır'ın da bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar, soruşturma kapsamında bu isimlerin de yer aldığı 35 kişiyi kapsıyor.
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında oyuncu Özcan Deniz ve Deniz Çakır'ın da bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı