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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında oyuncu Özcan Deniz ve Deniz Çakır'ın da bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı