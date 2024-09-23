Ünlü Senarist ve Yönetmen Tomris Giritlioğlu Hayatını Kaybetti

SENARİST, yapımcı ve yönetmen Tomris Giritlioğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 67 yaşında hayatını kaybeden Giritlioğlu kanser tedavisi görüyordu.

Senarist, yapımcı ve yönetmen Tomris Giritlioğlu İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybetti. Giritlioğlu 'Çemberimde Gül Oya', 'Kurşun Yarası', 'Hatırla Sevgili', 'Asi', 'Ihlamurlar Altında' 'Gönülçelen' gibi pek çok dizide proje tasarımcısı ve yapımcı olarak çalıştı. Giritlioğlu, 1999'da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülüne layık görülen 'Salkım Hanım'ın Taneleri' filminde yönetmenlik yaptı. İlk uzun metrajlı filmi 'Suyun Öte Yanı' filmiyle birçok ödül kazanan Giritlioğlu kanser tedavisi görüyordu.