Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson, Maui Adası'ndaki evinde 88 yaşında yaşamını yitirdi. Kristofferson, country müziğin önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyordu.
Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Kris Kristofferson'ın, Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki evinde 88 yaşında hayata gözlerini yumduğu bildirildi. Ünlü şarkıcı ve oyuncunun sözcüsü Ebie McFarland, Kristofferson'ın ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.
EVİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
88 yaşındaki Kristofferson'ın Maui'deki evinde yaşamını yitirdiğini belirten McFarland, ölüm sebebiyle ilgili bilgi vermedi. Kristofferson, 2021'de sahnelere veda etmiş ve yalnızca bazı etkinliklere nadiren katılmıştı. Country müziğin akla gelen ilk isimlerinden Kristofferson, birçok Hollywood filminde yer almıştı.