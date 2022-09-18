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Ünlü profesör Ahmet Rasim Küçükusta'nın kadınlarla ilgili verdiği tavsiye aniden gündeme oturdu

Güncel Haberler

Ünlü profesör Ahmet Rasim Küçükusta'nın sosyal medya hesabından verdiği tavsiye bir anda gündeme oturdu. Küçükusta, "Bağırsak gazı koklamak faydalıdır. Kadınların çıkardığı gazı koklamak daha da faydalıdır. Bilime güvenin" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından verdiği tavsiyelerle bilinen ünlü profesör Ahmet Rasim Küçükusta'nın son sözleri, kısa sürede çok konuşuldu.

"KADINLARIN GAZINI KOKLAMAK DAHA FAYDALI"

Küçükusta, "Bağırsak gazı koklamak faydalıdır. Kadınların çıkardığı gazı koklamak daha da faydalıdır. Bilime güvenin" ifadelerini kullandı.

YÜZLERCE YORUM GELDİ

Küçükusta'nın videosunun dolaşıma girmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları, konuyla ilgili yüzlerce yorumda bulundu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ahmet Rasim Küçükusta Sosyal Medya Güncel Haberler

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