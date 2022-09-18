Ünlü profesör Ahmet Rasim Küçükusta'nın kadınlarla ilgili verdiği tavsiye aniden gündeme oturdu

Ünlü profesör Ahmet Rasim Küçükusta'nın sosyal medya hesabından verdiği tavsiye bir anda gündeme oturdu. Küçükusta, "Bağırsak gazı koklamak faydalıdır. Kadınların çıkardığı gazı koklamak daha da faydalıdır. Bilime güvenin" ifadelerini kullandı.