Ünlü oyuncuların katılımıyla düzenlenen "Oyunculuk ve Sinema Kampı" yarın Bolu'da başlıyor

Pasific Medya'nın 15. kuruluş yılına özel olarak düzenlenen "Oyunculuk ve Sinema Kampı", 1-4 Mayıs'ta Bolu'da gerçekleşecek.

Bolu Koru Otel'de düzenlenen organizasyonda oyunculuk, kamera önü performansı ve yaratıcı süreçlere odaklanan atölyeler de yer alacak. Dört gün boyunca sürecek etkinlikte katılımcılar, sektör profesyonelleriyle doğrudan temas kurarak nitelikli etkileşim ve öğrenme süreci yaşayacak.

Sektörün önde gelen isimleri ile genç yetenekleri buluşturmayı amaçlayan organizasyonda oyuncular Nur Sürer, Tamer Levent, Merve Dizdar, Erkan Bektaş ve Ecem Özkaya ile yönetmen Can Ulkay, katılımcılarla bir araya gelecek.

Programda genç yeteneklerin sektörel bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.