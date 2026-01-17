Haberler

Oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer nakli için uygun donör arayışı devam ediyor

Geniş Aile ve Oflu Hoca gibi projelerde yer alan oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil için uygun donör arıyor. Kardeşi Umut Özkan, destek talebinde bulunarak, geçmişte çalıştığı kişilerin donör olmasının süreci hızlandıracağını belirtti.

"Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet"in arasında olduğu birçok film ve dizide rol alan oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer nakli için uygun donör bekliyor.

Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle mücadele eden ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ağabeyi için kendisinin karaciğer donör testinin olumsuz çıktığını duyurdu.

Ağabeyine karaciğer nakli için uygun donör arayışının devam ettiğini ifade eden Umut Özkan, şunları kaydetti:

"Bu hassas süreçte gösterilen her ilgi, her iyi niyet, her paylaşım bizim için son derece kıymetlidir. Özellikle belirtmek isterim ki, abimle geçmişte tiyatro, sinema, dizi ve reklam projelerinde birlikte çalışmış, kamera önü veya kamera arkasında aynı seti, aynı emeği paylaşmış kişilerin donör olması durumunda süreç tıbbi ve idari açıdan çok daha hızlı ve sağlıklı ilerleyebilmektedir. Ortak bir çalışma geçmişinin bulunması bu sürecin birçok aşamasında önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Bu nedenle başta tiyatro, sinema ve televizyon camiası başta olmak üzere abimle yolu kesişmiş tüm meslektaşlarım ve dostlarımın bu çağrıya destek olmaları, paylaşmaları ve duyurmaları büyük önem taşıyor. Yapılacak her paylaşım bir hayatın tutunmsına vesile olabilir. Desteğiniz, duyarlılığınız için yürekten teşekkür ederiz."

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu

