Ünlü Oyuncu Mehmet Ali Tuncer Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

57 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Mehmet Ali Tuncer, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Tuncer, tiyatro kariyerine 1985 yılında başladı ve pek çok dizide rol aldı.

"The İmam", "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre", "Konstantin'in Şifreleri", "Dur Yolcu", "Aşkımızda Ölüm Var" ve "Çarli İş Başında" adlı yapımlarda rol alan oyuncu Mehmet Ali Tuncer, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Kalp krizi nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybeden Tuncer'in cenaze namazı, Beykoz Paşabahçe Merkez Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak.

Sanatçı ardından Akbaba Mezarlığı'na defnedilecek.

İlköğretim hayatından beri tiyatro ile iç içe olan oyuncu Tuncer, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1985 yılında Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri ile tiyatro hayatına başladı.

TRT 1 kanalında yayınlanan "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre" dizisinde Boluluzade Ali Taygu karakterini canlandıran Tuncer, ayrıca "Deli Yürek" ve "Böylemi Olacaktı" dizilerinde oynadı.

Tuncer, aynı zamanda tiyatroda "Sanat Manat'a Karşı" ile "Efendi Hayrettin Süperstar" oyunlarında rol aldı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı

LGS'deki şaibe iddialarının ardından MEB'de üst düzey görevden alma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mutfakta elektrik akımına kapılan küçük çocuk yaşamını yitirdi

Mutfağa giren küçük çocuk, korkunç şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.