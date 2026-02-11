Haberler

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında vefat etti

Güncelleme:
Hatırla Sevgili, Çemberimde Gül Oya ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi projelerde rol alan Kanbolat Görkem Arslan, İstanbul'da yaşamını yitirdi. 2004 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Arslan, son dönemde tarihi dizilerle dikkat çekiyordu.

"Hatırla Sevgili", "Çemberimde Gül Oya", "Poyraz Karayel" ve "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"nin arasında olduğu birçok dizi, sinema ve tiyatro projesinde rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, İstanbul'da 45 yaşında vefat etti.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunu olan Arslan, profesyonel oyunculuk kariyerine 2004 yılında yayımlanan "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle adım attı.

Ünlü oyuncu, 1998'den bu yana tiyatro sahnelerinde aktif olarak yer aldı.

Son dönemde ise tarihi dizilerdeki performansıyla dikkati çeken Arslan, "Kuruluş Osman"da Saru Batu Savcı, "Destan"da Saltuk Beg ve "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"de Gümüştekin karakterlerine hayat vermişti.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
