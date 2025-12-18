İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheliden 4'ü Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) - İstanbul'da "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İrem Sak, Danla Biliç, Mümmine Senna Yıldız, Aleyna Tilki'nin gözaltına alındığı, haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün ise adreslerinde bulunamadığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 191'inci maddesinde düzenlenen "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçu kapsamında, 2025/219794 CBS sayılı soruşturma dosyasına istinaden "kamuoyu tarafından tanınan ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul" şüphelerin bulunduğunu tespit etti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün saat 07.00'den itibaren Sarıyer, Eyüp, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki adreslerde 7 şüpheliye yönelik arama yapıldı.

Soruşturma kapsamında İrem Sak, Danla Biliç, Mümmine Senna Yıldız ve Aleyna Tilki gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararrı bulunan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı.

Şüpheli Yıldız'ın evinde yapılan aramada esrar ve esrar öğütme aparatının ele geçirildiği belirtildi.