İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonu: Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin Hakkında da Yakalama Kararı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Mert Vidinli, Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin hakkında yurt dışında olmaları sebebiyle yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma, ünlü kişilerin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığına dair 'makul şüpheler' içermekte.

(İSTANBUL) - İstanbul'da "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunan Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçu kapsamında, kamuoyu tarafından tanınan ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair "makul şüphelerin" bulunduğu belirlendi.

Bu kapsamda, yurt dışında bulundukları tespit edilen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Aynı soruşturma kapsamında, İrem Sak, Danla Biliç, Mümmine Senna Yıldız, Aleyna Tilki'nin gözaltına alındığı, haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün ise adreslerinde bulunamadığı bildirilmişti.

