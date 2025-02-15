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Tayfun Demirören tutuklandı, holdingden açıklama geldi

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Ünlü iş insanı Tayfun Demirören tutuklanarak cezaevine gönderildi. Demirören Yatırım Holding'den yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Tayfun Demirören, kendi şahsına ait "Mikare Real Estate" şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklanmıştır. Bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan da kendisi sorumludur." denildi.

Demirören Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören tutuklandı.

TAYFUN DEMİRÖREN TUTUKLANDI

İş insanı Tayfun Demiören tutuklandı. Konuya ilişkin net bilgi bulunmazken, Demirören Yatırım Holding'den açıklama geldi. Tutuklama konusunun Tayfun Demirören'in şahsına ait şirketindeki ticari faaliyetlerinden kaynaklandığını belirten holding, durumun kendileriyle alakalı olmadığını kaydetti.

"ŞİRKET, TAYFUN DEMİRÖREN'İN ŞAHSINA AİT"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Tayfun Demirören, kendi şahsına ait "Mikare Real Estate" şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklanmıştır. Söz konusu şirket, Sn. Tayfun Demirören'in şahsına aittir. Bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan da kendisi sorumludur.

"DEMİRÖREN HOLDİNG'LE BAĞLANTISI YOK"

Demirören Yatırım Holding'in davaya konu olan ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisi veya borcu bulunmamaktadır. Sn. Tayfun Demirören'in şahsına ait olan şirket ile Demirören Yatırım Holding'in bir bağlantısının bulunmadığı, 3 Ocak 2024 tarihinde yayımladığımız basın açıklaması ile de kamuoyuna duyurulmuştur.

Sn. Tayfun Demirören ile ilgili gelişme, Demirören Yatırım Holding'te büyük bir üzüntü yaratmıştır. Yüce Türk yargısına intikal eden bu konunun, adil bir şekilde sonuçlanacağına inancımız tamdır. Basına ve kamuoyuna duyurulur."

Tayfun Demirören tutuklandı, holdingden açıklama geldi
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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