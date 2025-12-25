Friends dizisinde rol alan ABD'li oyuncu Pat Finn hayatını kaybetti

Friends ve Seinfeld dizilerinde rol alan ABD'li aktör Pat Finn'in 60 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Finn'in ailesinin, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, ünlü sanatçının vefat haberi duyuruldu.

Açıklamada, 3 yıldır kanser tedavisi gören Finn'in, 22 Aralık'ta evinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bill Norwood karakterine hayat verdiği The Middle dizisindeki rolüyle tanınan sanatçı, 60 yaşında hayatını kaybetti.

George Wendt Show ile 1995'de ilk defa ekranlara çıkan Finn, konuk oyuncu olarak katıldığı Friends, Seinfeld, That '70s Show ve House dizilerindeki rolleriyle biliniyordu.