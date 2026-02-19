Haberler

Adem Kılıçcı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adem Kılıçcı, kardeşinin vefatı nedeniyle bir defa esrar kullandığını savcılığa ifade etti. Soruşturma kapsamında 25 kişi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.

ÜNLÜLERE yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Adem Kılıçcı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kılıçcı ifadesinde, "Benim kardeşim bir hafta önce kanser nedeniyle vefat etti. Onun verdiği üzüntüyle bir defaya mahsus esrar kullanmıştım. Kan, kıl ve idrar örneklerimde alındı. Adli tıpta sonuç çıkacaktır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlamalarıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda aralarında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Adem Kılıçcı, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın ve Buse Görkem Narcı'nın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 12 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

'BİR DEFAYA MAHSUS ESRAR KULLANMIŞTIM'

Gözaltına alınanlardan Adem Kılıçcı savcılıktaki ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben Trabzon da iken ikametimde arama yapılmıştır. Herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilememiştir. Benim kardeşim bir hafta önce kanser nedeniyle vefat etti. Onun verdiği üzüntüyle bir defaya mahsus esrar kullanmıştım. Kan, kıl ve idrar örneklerimde alındı. Adli tıpta sonuç çıkacaktır. Pişmanım. Emniyete telefon şifremi vermememin sebebi şahsi bilgilerimin yayılmasını engellemek içindir. Serbest bırakılmamı talep ederim. Diyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Adem Kılıçcı, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız

Bakan Fidan, direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti

Kadıköy'de gecenin özeti
Meloni'nin sözleri Macron'u küplere bindirdi: İşine bak

Meloni'nin sözleri Macron'u küplere bindirdi: İşine bak
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu

Kahve almaya gitti, bir anda dünyanın en zengin kadını oldu
Uğurcan Çakır'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim

Uğurcan'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim
Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti

Kadıköy'de gecenin özeti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından çıkanlar şoke etti