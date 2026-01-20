ÇOMÜ'de usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle açığa alınan idari personel tutuklandı

Haberler

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ezine Meslek Yüksekokulu'nda kendisini öğrenci olarak kaydettiren idari personel Serdal Güçtekin, evrakta sahtecilik suçundan tutuklandı. Usulsüzlük durumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun denetimlerinde ortaya çıktı.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksekokulu'nda kendisini öğrenci olarak kaydettirip, sistemde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan idari personel Serdal Güçtekin, 'Evrakta sahtecilik' suçundan tutuklandı.

Ezine Meslek Yüksekokulu'nda yaklaşık 15 yıldır idari personel olarak görev yapan Serdal Güçtekin, iddiaya göre, kendisini öğrenci olarak kaydettirip, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine (ÜBYS) üzerinde usulsüzlük yaptı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun denetimlerinde durumun tespit edilmesi üzerine ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı. Güçtekin, yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Öte yandan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu müfettişleri ÜBYS'de geriye dönük tüm işlemlere ilişkin inceleme başlattı. Ayrıca üniversite yönetimi Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Serdal Güçtekin, dün sabah polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde Serdal Güçtekin, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, 'Evrakta sahtecilik' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
