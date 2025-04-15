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Üniversite Öğrencisi Sevda Özkaya İçin Anma Programı Düzenlendi

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Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Harran Üniversitesi öğrencisi Sevda Özkaya için anma programı gerçekleştirildi. Rektör Yardımcısı ve öğrenciler onun anısına ziyaret ve dua ettiler.

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi için anma programı düzenlendi.

Harran Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İlyas, öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte kazada hayatını kaybeden Sevda Özkaya'nın (27) eğitim gördüğü sınıfı ziyaret etti.

İlyas ve beraberindekiler Özkaya'nın masasına karanfil bırakıp dua etti.

Olay

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya, önceki gün akşam saatlerinde Gülveren Mahallesi yakınlarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı.

Köpeklerden kaçan Özkaya, Şanlıurfa-Mardin kara yolunda K.A. yönetimindeki 06 BR 6210 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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