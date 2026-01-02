Beyşehir'den kısa kısa

Haberler

Beyşehir Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Mardin'deki Girmeli İlkokulu öğrencilerine kitap göndererek dayanışma ve paylaşma duygusunu güçlendirmeyi amaçladı. Ayrıca, Konya İl Sağlık Müdürü Yavuz, Beyşehir'deki sağlık tesislerini ziyaret etti.

Beyşehir Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Girmeli İlkokulu öğrencilerine kitap gönderdi.

Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Kampüsü'nde eğitim gören öğrenciler, gönüllülük esasına dayalı olarak hazırladıkları projeyle öğrencilere kitap hediye etti.

Çalışmayla öğrenciler arasındaki dayanışma ve paylaşma duygusunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Konya İl Sağlık Müdürü Yavuz Beyşehir'deki sağlık tesislerini ziyaret etti

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, beraberindekilerle Beyşehir ilçesinde hizmet veren sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Yavuz, İlçe Sağlık Müdürü olarak göreve başlayan Dr. Mehmet Kendir ile Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Kutay Güven'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

İncelemeler sırasında sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında bilgi alan Yavuz, sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Ziyarette, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

