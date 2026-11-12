UNEP metan müdahalelerinin yılda 26 milyon otomobile eş iklim etkisi sağladığını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), uydu teknolojileriyle tespit edilen büyük metan sızıntılarına yönelik müdahalelerin yılda 26 milyon otomobilin trafikten çekilmesine eş değer iklim etkisi sağladığını açıkladı. UNEP'in verilerine göre, metan sızıntılarının azaltılmasına yönelik müdahale edilen kaynak sayısı 13 ülkede 46'ya ulaştı.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, UNEP tarafından metan emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmaların sonuçları paylaşıldı. UNEP'in 12 Kasım tarihli açıklamasında, uydu gözlemleriyle belirlenen büyük metan salınımlarının ilgili ülkelere bildirilmesi ve sızıntı kaynaklarına müdahale edilmesi sayesinde iklim değişikliğiyle mücadelede önemli sonuçlar elde edildiği belirtildi.

26 MİLYON OTOMOBİLLİK ETKİ

UNEP'in açıkladığı verilere göre, büyük metan sızıntılarına yönelik müdahalelerin yıllık iklim etkisi, yaklaşık 26 milyon otomobilin trafikten çekilmesine eş değer düzeye ulaştı. Atmosferde karbondioksite göre çok daha güçlü bir ısınma etkisine sahip olan metanın azaltılması, küresel sıcaklık artışının kısa vadede yavaşlatılması açısından kritik önem taşıyor.

UZAYDAN TAKİP

Metan emisyonlarının tespitinde uydu gözlemlerinden yararlanan UNEP, Metan Uyarı ve Müdahale Sistemi (MARS) aracılığıyla büyük sızıntı kaynaklarını belirliyor. Sistem kapsamında elde edilen veriler, ilgili hükümetler ve işletmelerle paylaşılarak emisyonların kaynağında azaltılmasına yönelik müdahalelerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

13 ÜLKEDE 46 KAYNAK

UNEP'in açıklamasına göre, metan salınımlarının azaltılması amacıyla müdahale edilen büyük emisyon kaynağı sayısı 13 ülkede 46'ya yükseldi. Haziran 2026'dan bu yana Kanada, Irak, Kazakistan ve Meksika'da 5 yeni büyük sızıntı kaynağına müdahale edildiği bildirildi. Bu gelişmeler, uydu verilerinin yalnızca çevresel izleme amacıyla değil, doğrudan emisyon azaltımına yönelik uygulamalarda da kullanılabildiğini ortaya koydu.

İKLİM İÇİN KRİTİK

BM Çevre Programı, metan emisyonlarının azaltılmasının küresel ısınmayı kısa vadede yavaşlatabilecek en etkili yöntemlerden biri olduğuna dikkat çekti. Özellikle enerji sektöründeki büyük sızıntıların hızlı biçimde tespit edilerek giderilmesi, hem atmosfere salınan sera gazı miktarının düşürülmesi hem de enerji kaynaklarının israfının önlenmesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı