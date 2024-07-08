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Ünal Üstel, UBP Genel Başkanlığına tekrar aday olduğunu açıkladı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, partisinin olağan genel kurulunda genel başkanlığa tekrar aday olacağını söyledi. Üstel, parti içinde birlik ve bütünlüğün sağlanması, projelerin tamamlanması ve iş birliği antlaşmalarının devamı için aday olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, partisinin olağan genel kurulunda genel başkanlığa tekrar aday olacağını söyledi.

Başkent Lefkoşa'daki UBP Genel Merkezi'nde Parti Meclisi toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Üstel, "Partide sağladığımız birlik ve bütünlüğümüzün daha da ileriye taşınması, başlattığımız projelerimizin tamamlanması, imzaladığımız iktisadi ve mali iş birliği antlaşmalarının aksamadan devam etmesi için Ulusal Birlik Partisi'nin 21 Eylül 2024 tarihinde yapılacak kurultayında parti genel başkanlığına yeniden aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum." dedi.

UBP'nin, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesine önderlik ettiğini ve devlet kurup zaferden zafere koşarak ülkenin en büyük siyasi partisi olduğunu vurgulayan Üstel, böylesine onurlu bir mücadelenin merkezi olan UBP'nin mensubu olmaktan duyduğu gururu ifade etti.

Üstel, partisinin iç çekişmeler, kavga ve kurultaylardan dolayı son 10 yılda ciddi sıkıntılar yaşadığını da belirterek, "birlik" mesajı verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ünal Üstel Kıbrıs Ubp Politika Güncel Haberler

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