DİYARBAKIR-Bismil kara yolunda un yüklü TIR'ın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Diyarbakır-Bismil kara yolu Tepe Kavşağı'nda meydana geldi. Virajı alamayan sürücünün kullandığı 49 DD 341 plakalı un yüklü TIR, kaldırıma devrildi. Devrilmenin etkisiyle TIR'daki un çuvalları yola savruldu. Kazada devrilen çuvalların altında kalan yaya ile TIR'daki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı