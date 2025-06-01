Umut Kervanı'nın Kurban Bayramı Yardımı ile Yetimlerin Yüzleri Gülüyor

Umut Kervanı'nın Kurban Bayramı Yardımı ile Yetimlerin Yüzleri Gülüyor
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi 100 kişiye bayramlık kıyafet yardımı yapıldı. Hayırseverlerin destekleriyle gerçekleştirilen bu yardım, yetim ve öksüzlerin bayram sevinçlerini artırmayı amaçlıyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 100 kişiye bayramlık kıyafet yardımında bulunuldu.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Viranşehir şubesi tarafından, Kurban Bayramı öncesinde yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi kişiler belirlendi.

Belirlenen kişiler, giyim mağazasına gelerek beğendikleri kıyafetleri seçti.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Viranşehir temsilcisi Sait Karatay, hayırseverlerin desteğiyle yapılan yardımlar sayesinde yetimlerin bayramı buruk geçirmeyeceklerini belirtti.

Karatay, yardımların hayırseverlerin destekleriyle devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
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