Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Kahire'de Gazzeli yaralılar için iftar verdi
Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Gazze'den Kahire'ye sığınan engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerle iftar programı düzenleyerek yardımda bulundu.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırılarında yaralanarak engelli kalan ve Kahire'ye sığınan Gazzelilerle iftar programında bir araya geldi.

Vakıf tarafından düzenlenen programda, Gazze'den gelerek Kahire'de yaşayan ihtiyaç sahibi ve engelli ailelerle birlikte iftar yapıldı.

İftar programının ardından vakıf yetkilileri, ihtiyaç sahibi ailelere nakit yardımında bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, burada yaptığı açıklamada, Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı olarak 3 gündür gönüllülerle birlikte çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Elibüyük, "Mesafeler olsa da gönüllerimiz, akıllarımız, zihinlerimiz hep Gazze'yle ilgili. Gazze'ye atılan her bir bomba bizim de yüreğimizde derin yaralar oluşturuyor. Acı çektiniz, çekmeye de devam ediyorsunuz ama hakikatli bu mücadelenin hem İslam coğrafyasına, bizlere, Müslümanlara hem de dünya coğrafyasına kattığı çok şey var." ifadelerini kullandı.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı görevlileri, Gazze'de yaşanan insani kriz nedeniyle zor durumda kalan ailelere destek olmak amacıyla yardımların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
