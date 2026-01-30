Haberler

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Elibüyük, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, Ağrı'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek, vakfın yurt içinde ve dışında gerçekleştirdiği insani yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özellikle Suriye'ye yönelik yardımların artırıldığını ve Ağrı'dan yardım tırları göndereceklerini açıkladı.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, Ağrı'da basın mensuplarını ziyaret etti.

Erdal Elibüyük, İl Temsilcisi Remzi Kaplan ve il yönetimiyle basın mensuplarını ziyaret etti. Elibüyük, dernek olarak yurt içinde ve yurt dışında, Afganistan, Afrika, Sudan, Yemen, Gazze ve Suriye gibi birçok yerde çalışmalar yaparak mazlum insanlara yardımda bulunduklarını söyledi.

Çalışmalarda din, dil, ırk ayrımı yapmadıklarını, insan odaklı çalıştıklarını belirten Elibüyük, Suriye'de uzun süredir insani yardım çalışmaları yürüttüklerini ve son aylarda artan ihtiyaçlara yönelik çalışmaları yoğunlaştırdıklarını anlattı.

Hayırseverlere teşekkür eden Elibüyük, şöyle konuştu:

"Suriye'de sıcak yemek dağıtımı ve temel gıda ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından hazırlanan yardım tırlarını bölgelere sevk ettik. Türkiye geneli 10 ilden yardım tırları bölgeye hareket edecek. Ağrı'dan da yardım tırı göndereceğiz. Battaniyeden gıdaya kadar birçok temel ihtiyacı karşılıyoruz. Ağrı'da ihtiyaç sahipleri için sosyal market açacağız."

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

