Haberler

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Muş'ta 900 aileye gıda ve giyim yardımında bulundu

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Muş'ta 900 aileye gıda ve giyim yardımında bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Muş'taki ihtiyaç sahibi 900 aileye gıda ve giyim yardımı gerçekleştirdi. Ramazan ayı boyunca yardımlara devam edileceği belirtildi.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Muş Temsilciliği, kentteki ihtiyaç sahibi 900 aileye gıda ve giyim yardımında bulundu.

Kentte tespit ettikleri ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret eden vakıf gönüllüleri, gıda ve giyim malzemelerinin bulunduğu kolileri teslim etti.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı İl Temsilci Mustafa Şakar, ramazan ayı boyunca ve bayramda yardım çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Yurt içi ve yurt dışındaki yardımlar dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını belirten Şakar, "Muş'ta yaklaşık 900 alemiz var. Bu ailelerimiz için hazırladığımız gıda kolilerini dağıtmaya devam ediyoruz. Özellikle Gazze için yardımlarımız devam ediyor. Hayırseverlerin katkısını bekliyoruz." dedi.

Kentte kar ve soğuk havaya rağmen gönüllülerin kapı kapı dolaştığını ifade eden Şakar, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 10 yıldır gönüllü bir ekip ile yardım çalışmalarını sürdürüyoruz. Ev eşyası, giyim malzemeleri, gıda malzemeleri, okul döneminde kırtasiye malzemeleri olmak üzere çeşitli yardım kalemlerimiz var. Ramazanda gıda, kırmızı et ve sahur paketlerini ailelerimizin çok büyük bir kısmına ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz. Burada bir tür köprü görevi görüyoruz. Yalnız bunların sürdürülebilmesi için yardımsever insanlara ihtiyacımız var. Hayırseverlerimizin gönderdiği yardımları başta ilimizdeki yüzlerce ailenin yanı sıra insani dramın, krizlerin yaşandığı Gazze, Afrika ülkeleri, Afganistan, Yemen ve Sudan gibi ülkelere ulaştırıyoruz."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı

Sen misin baron öldüren! Korku dağları aşınca soluğu gemide aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti

Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Eski polisti, kartel lideri oldu! ABD detayı operasyona damga vurdu

Ölümü ülkeyi kaosa sürükledi, eski mesleğini duyan şaşırıyor
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız