Şehit Yakınları Umre Ziyaretinden Döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce umre ziyareti yapmamış ve kutsal topraklara giden 61 şehit yakınının yurda döndüğünü bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından, İçişleri Bakanlığı himayelerinde, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle 21 ilden daha önce hiç umre ziyareti yapmamış 61 şehit yakınının kutsal toprakları ziyaretiyle ilgili yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dualarla uğurladığımız aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri, umre ziyaretlerini tamamlayarak yurdumuza döndü. Mekke'de Kabe'nin huzurunda, Medine'de sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın manevi ikliminde ellerini semaya kaldırıp dualar ettiler. Onların gönüllerinden yükselen bu dualar, aziz milletimizin en kıymetli hazinesidir. Rabb'im, dualarını kabul, ibadetlerini makbul eylesin."

Yerlikaya paylaşımında, şehit yakınlarının umre ziyaretlerinden görüntülerin olduğu videoya yer verdi.

Videoda duygularını aktaran şehit eşi, "Umre bana çok iyi geldi, içimde bir huzur oluştu. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bir başka şehit eşi de "Sayın Cumhurbaşkanım, böyle bir imkan bize verdin, gönderdin. Çok teşekkür ederim. Allah bu bayrağı indirmesin." açıklamasını yaptı.

Bir şehit yakını ise "Bu benim eşimin hayaliydi. Bu hayal gerçek oldu, çok teşekkür ediyorum, hepinizden Allah razı olsun." ifadelerine yer verdi.