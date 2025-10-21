Haberler

Umre Ziyareti İçin Gittiği Kutsal Topraklarda Hayatını Kaybetti

Çanakkale'den umre ziyareti için giden 53 yaşındaki Gülseven Tokgöz, otel odasında hayatını kaybetti. Cenazesi 23 Ekim'de Çanakkale'ye getirilecek.

Çanakkale'de yaşayan 53 yaşındaki Gülseven Tokgöz, umre ziyareti için gittiği kutsal topraklarda hayatını kaybetti.

Turla umre ziyareti için kutsal topraklara giden Tokgöz'den dün sabah haber alınamaması üzerine, konakladığı oteldeki odasına bakıldı.

Yapılan incelemede Tokgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Tokgöz'ün cenazesinin 23 Ekim'de Çanakkale'ye getirileceği ve 24 Ekim'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
