Umre ibadeti yapan Müslümanlar, Medine'de kutsal mekan ve alanları ziyaret etti

Umre ibadeti için dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar, Medine'de kutsal mekan ve alanları ziyaret etti.

İbadetin Mekke'deki kısmını tamamlayarak, Hazreti Muhammed'e hicrette kucak açan şehir Medine'ye gelen Müslümanlar, Kuba Mescidi ve Mescid-i Kıbleteyn'i ziyaret ederek namaz kıldı.

Müslümanlar, aynı zamanda, İslam tarihinde büyük öneme sahip Uhud Dağı, Uhud Şehitliği, Okçular Tepesi'ne ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Yücel Velioğlu - Güncel
