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Ümraniye'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Ümraniye'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
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Ümraniye'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ümraniye'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 NCB 494 plakalı cip ile 34 BU 9360, 34 DUK 145 ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şile Otoyolu'nun Çekmeköy istikametinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kazaya karışan cip sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Kaza nedeniyle otoyolun Çekmeköy istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA
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