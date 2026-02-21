Haberler

Ümraniye'de yol verme kavgasında silah çekti
Ümraniye'de bir otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı motosiklet sürücüsünü belinden silah çıkararak tehdit etti. Olay anı başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

ÜMRANİYE'de motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü belinden silahını çıkartarak motosiklet sürücüsünü tehdit etti. Yaşanan tartışmayı başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, saat 17: 00 sıralarında Ümraniye Gelibolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobil sürücüsüyle motosiklet sürücüsü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. İki sürücüsü araçlarından inerek tartışmaya devam etti. Başka bir motosiklet sürücüsü de kavgayı ayırmak için geldi. O sırada otomobil sürücüsü belinden silahını çekerek iki motosiklet sürücüsünü de tehdit etti. Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
