Ümraniye'de trafikte tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada

ÜMRANİYE'de trafikte iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgayı diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Şile yolunda yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İki sürücünün sde araçlarından inmesiyle büyüyen tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Sürücülerin yanındaki kişilerin araya girerek kavgayı ayırmaya çalışsa da sürücüler birbirlerine yumruk ve tekme atmayı sürdürdü. Kavga başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı