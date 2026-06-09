Ümraniye'de Yol Vermek İçin Çıkan Tartışma Kavgaya Dönüştü

ÜMRANİYE'de servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasındaki yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Aracından inen otomobil sürücüsü servis şoförüne saldırdı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Madenler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücüler araçlarını durdurarak tartışmaya devam etti. Otomobil sürücüsü aracından inerek servis şoförüne saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken o anlar servis şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı