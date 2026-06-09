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Ümraniye'de Yol Vermek İçin Çıkan Tartışma Kavgaya Dönüştü

Ümraniye'de Yol Vermek İçin Çıkan Tartışma Kavgaya Dönüştü
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Ümraniye'de servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsünün servis şoförüne saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÜMRANİYE'de servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasındaki yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Aracından inen otomobil sürücüsü servis şoförüne saldırdı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Madenler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücüler araçlarını durdurarak tartışmaya devam etti. Otomobil sürücüsü aracından inerek servis şoförüne saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken o anlar servis şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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