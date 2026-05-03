Ümraniye'de Kırmızı Işıkta Geçen Bisikletliye Otomobil Çarptı: Kask Kamerasında

ÜMRANİYE'de yayalara kırmızı ışık yanarken yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye otomobil çarptı. Kaza anı çevredeki bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü savrulurken, kaza anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye, araçlara yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı