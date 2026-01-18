Haberler

Ümraniye'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Huzur Mahallesi Sulh Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangında alevler katın tamamını sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binada mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla üç farklı noktadan müdahale edilen yangın bir saat sonra söndürüldü.

Yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

