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Ümraniye'de trafikte tartıştığı sürücüyü muştayla darbeden şüpheli tutuklandı

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İstanbul Ümraniye'de trafikte tartıştığı sürücüyü muştayla darbeden şüpheli M.Y.U., 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı. Olayla ilgili iki sürücüye toplam 180 bin lira ceza kesildi.

Ümraniye'de trafikte tartıştığı sürücüyü muştayla darbeden şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tatlısu Mahallesi'nde meydana gelen kasten yaralama olayına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, trafikte ilerleyen M.P. (32) ile M.Y.U. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandığı tespit edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen M.Y.U'nun hakaret ettiği M.P'yi muştayla darbettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yakalanan M.Y.U. hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli M.Y.U'nun tutuklanmasına karar verildi.

Öte yandan, olayla ilgili sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetleri 6 ay süreyle geri alınırken, araçlar 2 ay trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
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