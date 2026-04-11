Ümraniye'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
TEM Otoyolu Ümraniye geçişinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
TEM Otoyolu Ümraniye geçişi Ataşehir istikametinde seyreden bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür