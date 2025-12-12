Haberler

Ümraniye'de trafikte kavga: Servis şoförü kağıt toplayana saldırdı

Ümraniye'de trafikte kavga: Servis şoförü kağıt toplayana saldırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye'de bir servis şoförü ile yolda kağıt toplayan kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga anı başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

ÜMRANİYE'de trafikteki servis şoförü ile yolda kağıt toplayan kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda servis şoförünün kağıt toplayan kişiye yumrukla saldırdığı anlar çevredeki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Kavaklıdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikteki servis şoförü ile yolda kağıt toplayan kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada servis şoförü kağıt toplayan kişiye yumrukla saldırdı. Kavga çevredeki kişilerin araya girmesiyle son buldu.

KAVGA KAMERADA

Kavga anı başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından servis şoförünün kağıt toplayan kişiye yumrukla saldırdığı ve çevredeki kişilerin tarafları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi

Güllü'nün kızının avukatlarından şüpheleri kanıtlayacak hamle
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Konya'da film gibi operasyon: Firari tabancayla, yanındakiler bıçakla direndi

Film gibi operasyon, polise direnmeleri fayda etmedi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
title