Ümraniye'de trafikte kavga: Servis şoförü kağıt toplayana saldırdı

ÜMRANİYE'de trafikteki servis şoförü ile yolda kağıt toplayan kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda servis şoförünün kağıt toplayan kişiye yumrukla saldırdığı anlar çevredeki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Kavaklıdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikteki servis şoförü ile yolda kağıt toplayan kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada servis şoförü kağıt toplayan kişiye yumrukla saldırdı. Kavga çevredeki kişilerin araya girmesiyle son buldu.

KAVGA KAMERADA

Kavga anı başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından servis şoförünün kağıt toplayan kişiye yumrukla saldırdığı ve çevredeki kişilerin tarafları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.