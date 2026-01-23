Ümraniye'de Ruhsatsız Silah Ticareti Yapan İş Yerine Operasyon

Ümraniye'de silah tamir atölyesi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde, ruhsatsız silah ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin kumandaya mıknatıslı bir düzenek kurarak silahları sakladığı gizli bölmeyi açıp kapattığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de faaliyet gösteren bir iş yerinde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine 21 Ocak Çarşamba günü iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, televizyon kumandasının içine bir düzenek kurularak ruhsatsız silahların gizli bölmelere saklandığı tespit edildi. Düzeneği çözen ekipler, bu bölmede 7 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca gövdesi, 13 namlu, 4 sürgü takımı, 10 namlulu üst kapak, 4 boş şarjör, 85 fişek ile çok sayıda silah parçası ele geçirdi. Çalışmaların devamında, yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada torpido bölümünde de gizli bir bölme bulunduğu ve burada ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi. Ayrıca şüphelinin Kağıthane'deki ikametinde de arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.