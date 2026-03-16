Ümraniye Belediyesinin 'Aktif Yaş-Al Merkezlerinde' mukabelelerin hatim duası yapıldı

Ümraniye Belediyesine bağlı "Aktif Yaş-Al Merkezlerinde" ramazan boyunca gerçekleştirilen mukabele geleneğinin hatim dualarına yönelik etkinlik yapıldı.

Cemil Meriç Aktif Yaş-Al Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Kadir Gecesi dolayısıyla dini sohbet de gerçekleştirildi.

Dualar edilen, ilahiler okunan programda hatim duası da yapıldı.

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Sosyal İşler Şefi Ayşenur Tulgar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki merkezde ramazan ayı boyunca 65 yaş üstü vatandaşların katılımıyla okunan mukabelelerin hatim duası için bir araya geldiklerini söyledi.

Tulgar, ramazan ayı boyunca büyüklerle beraber İstanbul'un farklı semtlerindeki camileri ve önemli mekanları ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Büyüklerimizle beraber aynı sofrada bir iftar programı gerçekleştirdik. Yine ay içerisinde sohbet programları düzenleyerek bu ayın bereketini birlikte yaşamaya çalıştık. Mukabele geleneğini önümüzdeki yıllarda da yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

67 yaşındaki Şerife Kol, mukabele programında düzenli olarak Kur'an-ı Kerim okuduğunu, burada düzenlenen gezilere katıldığını belirterek, bu hizmetlerden memnun olduğunu kaydetti.

"Güzel bir Kadir Gecesi sohbeti ve duası oldu"

Yukarı Dudullu Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Hüseyin Özgün ise belediyeye teşekkür etti.

Özgün, "Personelin güler yüzlü oluşundan ve burada verilen hizmetlerden çok memnunuz. Her gelişimizde memnuniyetle geldik ve öyle de ayrıldık. Bugün de iyi ki gelmişiz. Güzel bir Kadir Gecesi sohbeti ve duası oldu. Vesile olanlardan Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Katılımcılara, Kur'an-ı Kerim ve kandil simidi de dağıtıldı.