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Ümraniye'de palet hırsızlığı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Tansel Parlak - Güncel
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Ümraniye'de palet hırsızlığı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul Ümraniye'de bir marketin önündeki paletleri çalmak isteyen şüpheliler, fark edilince amaçlarına ulaşamadan kaçtı.

İstanbul Ümraniye'de bir marketin önündeki paletleri çalmak isteyen şüpheliler, fark edilince amaçlarına ulaşamadan kaçtı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam üç şüpheli, pikapla Barajyolu Caddesi'ndeki büyük bir marketin önüne geldi.

Şüphelilerden ikisinin çaldıkları paletleri araca yüklemek istedikleri sırada market görevlisi durumu fark etti. Paniğe kapılan sürücü, pikapla olay yerinden kaçarken, ellerindeki paletleri düşüren diğer iki şüpheli de koşarak uzaklaştı.

Market görevlileri, bir daha bu tür bir olaylar yaşanmaması için çareyi paletleri zincirlemekte buldu.

Hırsızlık girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Tansel Parlak - Güncel

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