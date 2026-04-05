Ümraniye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ümraniye'de, seyir halindeki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza, saat 00.45 sıralarında Küçüksu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye, seyir halindeki 34 PKS 343 plakalı otomobil çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaya olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı