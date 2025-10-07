Haberler

Ümraniye'de Kereste Atölyesinde Yangın Çıktı

Ümraniye'de Kereste Atölyesinde Yangın Çıktı
Adem Yavuz Mahallesi'nde bulunan 3 katlı kereste atölyesindeki yangın, kısa sürede büyüyerek çevreye sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, olayda yaralanma olmadı.

Ümraniye'de 3 katlı kereste atölyesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki malzemelere sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Adem Yavuz Mahallesi Ergün Sokak üzerindeki 3 katlı bir kereste atölyesinde çıktı. Atölyenin en üst katında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki malzemelere sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangında atölyede hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
