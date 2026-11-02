Ümraniye'de İSKİ çalışması yapılan sokak sağanakla çöktü, otomobil çukura girdi

Ümraniye'de İSKİ çalışması yapılan sokak sağanakla çöktü, otomobil çukura girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümraniye Çakmak Mahallesi Baraj Sokak'ta İSKİ ekiplerinin çalışma gerçekleştirdiği yolda akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle çökme meydana geldi. Çökme sırasında sokakta ilerleyen 34 HUG 636 plakalı otomobil çukura girdi; olayda ölen ya da yaralanan kimse olmadı.
ÜMRANİYE'de İSKİ ekiplerinin çalışma gerçekleştirdiği yolda sağanak nedeniyle çökme meydana geldi. Bu sırada sokakta ilerleyen bir otomobil, çökme nedeniyle oluşan çukura girdi.
Olay, saat 22.30 sıralarında Çakmak Mahallesi Baraj Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, gündüz saatlerinde İSKİ ekipleri tarafından sokakta çalışma yapıldı. Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından yolda çökme meydana geldi. Bu sırada sokakta ilerleyen 34 HUG 636 plakalı otomobil, çökme nedeniyle oluşan çukura girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sırasında çevrede güvenlik önlemi alınırken, olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.