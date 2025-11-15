Ümraniye'de İş Yeri Deposunda Yangın

Ümraniye'de iş yeri deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tepeüstü Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde bir iş yerine ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, depoda hasar oluştu.