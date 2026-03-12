Haberler

Ümraniye'de iftar saatinde yolda kalanlara iftariyelik desteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye Belediyesi, iftar saatinde yolda olan vatandaşlar için metro duraklarında her gün 1000 sandviç ve iftariyelik dağıtıyor. Özellikle işten dönenlerin oruçlarını açabilmeleri için yapılan bu yardım, Ramazan'ın bereketini yayıyor.

Ümraniye Belediyesince, iftar saatinde yolda olan vatandaşlar için metro duraklarında her gün iftariyelik dağıtılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iftara yetişemeyen vatandaşlar için Necip Fazıl, Dudullu, Çakmak, Çarşı ve Ümraniye metro duraklarında 1000 sandviç ve iftariyelik dağıtımı yapılıyor.

Özellikle iş çıkışı trafikte kalan ya da yolda olan vatandaşların oruçlarını açabilmeleri için iftar saatine yakın zamanlarda yapılan dağıtımlar, ramazanın bereketini ilçenin dört bir yanına taşıyor.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor

Markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor
Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide

Jandarmanın 7/24 nöbet tuttuğu baraj
Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Tahran yönetiminde deprem! Savaşta 2 kritik ismi kaybettiler

Tahran yönetiminde deprem! Savaşta 2 kritik ismi kaybettiler
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği

İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği