Ümraniye'de iftar saatinde yolda kalanlara iftariyelik desteği

Ümraniye Belediyesince, iftar saatinde yolda olan vatandaşlar için metro duraklarında her gün iftariyelik dağıtılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iftara yetişemeyen vatandaşlar için Necip Fazıl, Dudullu, Çakmak, Çarşı ve Ümraniye metro duraklarında 1000 sandviç ve iftariyelik dağıtımı yapılıyor.

Özellikle iş çıkışı trafikte kalan ya da yolda olan vatandaşların oruçlarını açabilmeleri için iftar saatine yakın zamanlarda yapılan dağıtımlar, ramazanın bereketini ilçenin dört bir yanına taşıyor.