Ümraniye'de iftar saatinde yolda kalanlara iftariyelik desteği
Ümraniye Belediyesi, iftar saatinde yolda olan vatandaşlar için metro duraklarında her gün 1000 sandviç ve iftariyelik dağıtıyor. Özellikle işten dönenlerin oruçlarını açabilmeleri için yapılan bu yardım, Ramazan'ın bereketini yayıyor.
Ümraniye Belediyesince, iftar saatinde yolda olan vatandaşlar için metro duraklarında her gün iftariyelik dağıtılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iftara yetişemeyen vatandaşlar için Necip Fazıl, Dudullu, Çakmak, Çarşı ve Ümraniye metro duraklarında 1000 sandviç ve iftariyelik dağıtımı yapılıyor.
Özellikle iş çıkışı trafikte kalan ya da yolda olan vatandaşların oruçlarını açabilmeleri için iftar saatine yakın zamanlarda yapılan dağıtımlar, ramazanın bereketini ilçenin dört bir yanına taşıyor.
Kaynak: AA / Gökçe Karaköse