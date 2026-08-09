Ümraniye'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Ümraniye'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ümraniye'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şile Otoyolu Parseller Mahallesi Kavşağı'nda sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 BHU 957 plakalı hafif ticari araç ile 34 PHU 766 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada savrulan otomobil ve hafif ticari araç, bariyerlere çarparak durabildi.
İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan yaralılar, çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan Oğuzhan G, Alper S. ve Gökhan G. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.